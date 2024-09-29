Солисту "Порнофильмов" грозит возбуждение уголовного дела о дискредитации ВС РФ

Вокалисту группы "Порнофильмы" Владимиру Котлярову* грозит уголовное дело по статье о дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ), об этом 29 сентября пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнил собеседник агентства, в случае возбуждения все-таки уголовного дела Котлярову* грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Речь идет о возбуждении уголовного дела из-за того, что солист "Порнофильмов" несколько раз привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ).

*Минюст внес Владимира Котлярова в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру