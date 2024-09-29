На Парашютной улице обстреляли автобус №221

В Приморском районе Петербурга обстреляли автобус №221, об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

По данным правоохранителей, 27 сентября водитель услышал странный хлопок, когда автобус двигался по Парашютной улице. Пассажиры транспорта заметили повреждение стекла в салоне. На место вызвали полицию.

Приехавшие правоохранители осмотрели автобус и выяснили, что транспорт обстреляли. Предполагается, что выстрел был сделан из пневматического оружия.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру