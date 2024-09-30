Онлайн-портал с ограничениями дорожного движения тестируется в Петербурге

Петербуржцы смогут в режиме онлайн следить за временными ограничениями движения транспорта и пешеходов, а также планировать удобные маршруты, сообщила 30 сентября пресс-служба комитета по транспорту.

Ведомство разработало автоматизированную систему "Проекты организации дорожного движения" (ПОДД), которая позволяет согласовывать и утверждать изменения в дорожном движении, например, при ремонте или установке светофоров.

На специальном портале будут публиковаться актуальные ограничения и мероприятия на дорогах города. Система будет работать по принципу "единого окна", что значительно ускорит процесс согласования ПОДД и уменьшит бюрократию.

Сейчас система проходит тестирование.

фото ЗАКС.Ру