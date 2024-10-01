Дореволюционный дом в Петербурге начали сносить под проект апарт-отеля

Во время капремонта частично разобрали старинный дом на улице Константина Заслонова, 8 "Б", известный как дом Степанова, сообщил 30 сентября "Деловой Петербург".

Расселенное здание площадью около 1000 кв. м. было куплено на аукционе в 2021 году за 60 млн рублей Ильей Куренным, который впоследствии пытался его продать.

Весной 2024 года здесь начался капитальный ремонт с восстановлением исторического облика. Строительная компания "Союз" во главе с Зазой Паксадзе начала реализацию проекта по созданию проекта на 46 апартаментов.

Градозащитники заявляют, что в ходе работ был демонтирован дворовый фасад, частично – боковые фасады, уничтожены арочные конструкции.

По информации "ДП", в марте было продано право аренды на соседнее здание по адресу ул. Константина Заслонова, 8 "А". В отличие от строения под лит. Б, это здание имеет статус памятника. Победителем торгов стало ООО "Интеллект Инвест".

фото: t.me/sos_spb_snos