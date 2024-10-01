В Ленобласти восстановят скелет ямальского мамонта

Международный центр реставрации в Рождествено в Ленобласти займется восстановлением скелета мамонта, найденного в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году. Как сообщила 1 октября пресс-служба Ленобласти, экспонат прибудет из Музейно-выставочного комплекса И. С. Шемановского в Салехарде в декабре.

Под руководством реставратора Юрия Старикова начнется работа над 400 костями скелета, некоторые из которых сохранили остатки мягких тканей и шкуры. Процесс восстановления займет около восьми месяцев.

По информации ТАСС, останки мамонта, обнаруженные на берегу озера Печевалавато, были извлечены учеными в 2020 году. Предварительные данные указывают, что животное жило около 30 тысяч лет назад.

Ранее в Ямало-Ненецком округе уже находили останки мамонтов, в том числе мамонтят Машу и Любу.

фото из канала "Админка Ленобласти"