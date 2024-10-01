Члены Общественного штаба по КРТ попросили провести заседание в октябре

Члены петербургского Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий обратились к спикеру ЗакСа Александру Бельскому и председателю парламентской комиссии по градостроительству Валерию Гарнецу с просьбой провести заседание штаба в октябре. Последняя встреча объединения состоялась 19 июня 2023 года.

Обращение от имени 20 человек было опубликовано 1 октября в Telegram-канале "СТОП! КРТ". Среди инициаторов встречи — адвокат Ирина Баханович, экс-депутаты Манефа Королева и Павел Швец, а также активист Ярослав Костров.

Члены штаба пояснили, что не могут организовать встречу самостоятельно, так как ее может инициировать только половина действующих участников через коллективное обращение к руководителю штаба. Поскольку большинство участников — депутаты ЗакСа, общественники просят Бельского созвать заседание.

"Хотелось бы, чтобы жители знали, что мы попросили созвать заседание и надеюсь, что если последует отказ, то он будет публичным и аргументированным", — объяснила Ирина Баханович.

Напомним, городской закон о КРТ был принят Заксобранием 2022 года. Согласно норме, панельные "хрущевки" могут быть снесены для строительства нового жилья, при этом состояние домов не должно учитываться. Закон вызвал волну критики со стороны собственников жилых помещений. В частности, они недовольны географией расселения жителей домов, которые будут включены в программу.

Закон о КРТ вскоре после принятия был приостановлен. Изначально "мораторий" действовал до января 2024 года. Сейчас его продлили до 2025 года. Председатель парламента Александр Бельский заявлял, что приостановка некоторых положений может быть продлена до тех пор, пока в законе не будут учтены пожелания жителей. В сентябре ЗакС одобрил новую редакцию своих поправок в федеральный закон о КРТ.

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