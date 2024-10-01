МВД снова выступило против понижения нештрафуемого порога скорости

МВД России не предлагало снижать нештрафуемый порог скорости движения автотранспорта, заявила 1 октября официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, МВД всегда было против этой инициативы.

"С 2019 года такие предложения неоднократно высказывались представителями различных организаций и экспертами дорожно-транспортной отрасли, – сообщила Волк в соцсетях. – МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы".

Нештрафуемый порог сейчас составляет 20 км/ч – это допустимое превышение скорости, за которое водитель не получает штраф. В то же время, по словам Волк, предлагалось сократить его до 10 км/ч, но МВД никогда не поддерживало такие идеи.

Кроме того, ведомство подчеркивало необходимость пересмотра правил дорожного движения, а также обоснованности установок систем фотовидеофиксации и ограничений скорости на улицах и федеральных трассах.

фото ЗАКС.Ру