Напавших на сотрудников ДПС под Гатчиной отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения для мужчин, которые напали на сотрудников Госавтоинспекции в Гатчинском районе Ленинградской области, об этом 1 октября сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Инцидент произошел у дачного массива "Дачный-1". Сотрудники ДПС приехали на участок из-за сломанной камеры видеонаблюдения. Пападавшие мужчины оба были в состоянии алкогольного опьянения. По итогу участники конфликта, как пишет "Фонтанка.ру" оказались в канаве.

Следователи предъявили мужчинам обвинение о применении насилия в отношении сотрудников полиции. Их заключили под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру