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Новости 16:19

Напавших на сотрудников ДПС под Гатчиной отправили под стражу

фото ЗакС политика Напавших на сотрудников ДПС под Гатчиной отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения для мужчин, которые напали на сотрудников Госавтоинспекции в Гатчинском районе Ленинградской области, об этом 1 октября сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Инцидент произошел у дачного массива "Дачный-1". Сотрудники ДПС приехали на участок из-за сломанной камеры видеонаблюдения. Пападавшие мужчины оба были в состоянии алкогольного опьянения. По итогу участники конфликта, как пишет "Фонтанка.ру" оказались в канаве.

Следователи предъявили мужчинам обвинение о применении насилия в отношении сотрудников полиции. Их заключили под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру


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