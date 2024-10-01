На пересечении Сикейроса и Есенина автобус сбил пешехода

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобуса и пешехода, об этом 1 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась днем в понедельник, 30 сентября, на перекрестке улиц Сикейроса и Есенина.

Как рассказали правоохранители, водитель автобуса выехал на перекресток на мигающий зеленый, а пешеход в этот момент начал переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора для себя.

В результате происшествия пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавший 72-летний петербуржец был помещен в реанимацию с травмой головы и груди.

Фото: ЗАКС.Ру