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Новости 18:43

В СК заявили об увеличении преступлений среди мигрантов за восемь месяцев

фото ЗакС политика В СК заявили об увеличении преступлений среди мигрантов за восемь месяцев

В России за последний год втрое увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами, об этом 1 октября рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. 

На счету иностранцев в России числится 26 тысяч преступлений по данным всех правоохранительных органов за восемь месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 12% числа совершенных тяжких деяний. 

Также с 5 868 до 9 708 возросло количество преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов. 

В СК отметили, что некоторые приезжие негативно относятся к россиянам, к участникам и ветеранам СВО и сотрудникам силовых структур.

Фото: пресс-служба СК РФ


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