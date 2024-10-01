В СК заявили об увеличении преступлений среди мигрантов за восемь месяцев

В России за последний год втрое увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами, об этом 1 октября рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

На счету иностранцев в России числится 26 тысяч преступлений по данным всех правоохранительных органов за восемь месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 12% числа совершенных тяжких деяний.

Также с 5 868 до 9 708 возросло количество преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов.

В СК отметили, что некоторые приезжие негативно относятся к россиянам, к участникам и ветеранам СВО и сотрудникам силовых структур.

Фото: пресс-служба СК РФ