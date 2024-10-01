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Новости 19:17

Электронные посадочные талоны на международные рейсы в Пулково запустят в этом году

фото ЗакС политика Электронные посадочные талоны на международные рейсы в Пулково запустят в этом году

В петербургском аэропорту Пулково пока все еще не заработали электронные посадочные талоны для международных рейсов, об этом 1 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Как рассказали в Пулково, проект по запуску таких посадочных талонов пока что в проработке, но запуск все-таки планируется в 2024 году.

В мае этого года директор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев заявлял, что электронные посадочные талоны для международных рейсов в Пулково появятся с 1 июня. 

Уточняется, что коррекция сроков запуска проектов произошла из-за импортозамещения и фокусе на безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру


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