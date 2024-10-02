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Новости 9:36

В Петербурге пройдут небольшие дожди 2 октября

фото ЗакС политика В Петербурге пройдут небольшие дожди 2 октября

Петербург окажется под влиянием атмосферного фронта, сообщил 2 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Плотные облака временами будут закрывать небо и принесут небольшие дожди, что ограничит приток солнечного тепла.

Температура воздуха составит +10…+12 градусов, в Ленинградской области ожидается +8…+13 градусов. Ветер восточный, скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет снижаться до 759 мм рт. ст., что близко к норме.

В четверг также возможны местами небольшие дожди, а температура останется в пределах +10…+12 градусов.

фото ЗАКС.Ру


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