Пенсионерка с ножом пыталась испортить иконы в храме Красного Села

Пожилая женщина с ножом проникла в храм-часовню в честь Святой Равноапостольной царицы Тамары в Красном Селе, повредила двери и пыталась порезать иконы, сообщила 2 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После инцидента женщина сбежала, оставив у часовни два ножа и свою шапку. По словам очевидцев, женщина вела себя неадекватно. Ущерб, нанесенный храму, оценили в 20 тысяч рублей.

Свидетели описали подозреваемую как женщину примерно 60 лет, ростом 165-170 см, с седыми волосами, одетую в красную куртку и темные брюки.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

фото ЗАКС.Ру