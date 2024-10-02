Москва может расширить перечень стран, чьим гражданам упростят переезд в Россию

Россия может расширить перечень стран, гражданам которых разрешат переселяться в РФ по упрощенной процедуре. Об этом 2 октября сообщил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью ТАСС.

Чиновник пояснил, что 17 сентября правительство утвердило перечень стран с "деструктивной политикой" в рамках указа президента о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Климов отметил, что этот список может быть дополнен в будущем на основе мониторинга, проводимого МИД России и его зарубежными учреждениями.

"Исходим из того, что упомянутый перечень может в дальнейшем актуализироваться по результатам соответствующего мониторинга, осуществляемого МИД России и его загранучреждениями на постоянной основе", — высказался Климов.

В своем выступлении на Петербургском международном форуме объединенных культур президент Владимир Путин говорил о том, что указ направлен на поддержку людей, разделяющих традиционные ценности РФ. По его мнению, Россия не ведет борьбу против других ценностей, а стремится защищать свои. Путин отметил тогда, что решение стало ответом на многочисленные обращения из стран, где людей якобы лишают свободы выбора.

Фото: ЗАКС.Ру