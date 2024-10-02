ККИ освободил более 16 незаконно используемых территорий Петербурга

За две недели в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободили 15 незаконно используемых помещений нежилого фонда в пяти районах города, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейды комитета были проведены в Выборгском, Кировском, Красносельском, Красногвардейском, Фрунзенском и Центральном районах Петербурга.

На объектах занимались нелегальной продажей овощей, фруктов, непродовольственных товаров и многого другого. Территории были освобождены рядом со станциями метро "Улица Дыбенко" "Проспект Просвещения", "Проспект Ветеранов", "Международжная", "Площадь Восстания" а также на улице Маршала Захарова, Ленинском и Индустриальном проспектах.

Продовольственные товары ожидает ликвидация, а остальные вещи торговцев находятся на складе временного хранения. Владельцев незаконных точек привлекут к административной ответственности.

Фото: пресс-служба ККИ