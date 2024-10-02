В Петербурге прошли учения аварийных служб

На акватории Невы состоялись учения экологических аварийных служб комитета по природопользованию Петербурга и подразделений ГУ МЧС России по Петербургу, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Сотрудники отработали действия при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и ликвидации разлива нефти, а также состояние сил специализированных средств.

По легенде в службу СПб ГКУ "ПИЛАРН" поступила информация о том, что на акватории по Октябрьской набережной наблюдаются пятна нефти.

Председатель комитета по природопользованию Петербурга Александр Герман отметил, что во время таких тренировок оттачивается мастерство сотрудников спасательных служб.

Фото: ЗАКС.Ру