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Новости 16:23

В Петербурге прошли учения аварийных служб

фото ЗакС политика В Петербурге прошли учения аварийных служб

На акватории Невы состоялись учения экологических аварийных служб комитета по природопользованию Петербурга и подразделений ГУ МЧС России по Петербургу, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Сотрудники отработали действия при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и ликвидации разлива нефти, а также состояние сил специализированных средств.

По легенде в службу СПб ГКУ "ПИЛАРН" поступила информация о том, что на акватории по Октябрьской набережной наблюдаются пятна нефти. 

Председатель комитета по природопользованию Петербурга Александр Герман отметил, что во время таких тренировок оттачивается мастерство сотрудников спасательных служб.

Фото: ЗАКС.Ру


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