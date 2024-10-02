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Новости 16:50

Медведев стал главой совета директоров "Ростелекома"

фото ЗакС политика Медведев стал главой совета директоров "Ростелекома"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал председателем совета директоров "Ростелекома", об этом 2 октября сообщила пресс-служба компании.

Также были сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели. Не уточняется, чем будет заниматься новый совет директоров. 

На должность главы совета директоров был номинирован, кроме Медведева, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Сам Медведев пока никак не прокомментировал свое избрание. 

Фото: сайт Кремля


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