Медведев стал главой совета директоров "Ростелекома"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал председателем совета директоров "Ростелекома", об этом 2 октября сообщила пресс-служба компании.

Также были сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели. Не уточняется, чем будет заниматься новый совет директоров.

На должность главы совета директоров был номинирован, кроме Медведева, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Сам Медведев пока никак не прокомментировал свое избрание.

Фото: сайт Кремля