ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:47

В Госдуме приняли законопроект об обязательном взвешивании грузовиков

фото ЗакС политика В Госдуме приняли законопроект об обязательном взвешивании грузовиков

Государственная дума приняла в первом чтении инициативу об обязательном весогабаритном контроле для грузовиков, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Инициатором законопроекта также является Минтранс. В законопроекте будет закреплена обязанность водителей грузовиков становится на весы по требованию инспектора Ространснадзора. Таким образом водители не смогут уклоняться от взвешивания.

На данный момент эта обязанность не закреплена. 

В случае принятия законопроекта он должен будет вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама