В Госдуме приняли законопроект об обязательном взвешивании грузовиков

Государственная дума приняла в первом чтении инициативу об обязательном весогабаритном контроле для грузовиков, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Инициатором законопроекта также является Минтранс. В законопроекте будет закреплена обязанность водителей грузовиков становится на весы по требованию инспектора Ространснадзора. Таким образом водители не смогут уклоняться от взвешивания.

На данный момент эта обязанность не закреплена.

В случае принятия законопроекта он должен будет вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Фото: ЗАКС.Ру