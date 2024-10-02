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Новости 19:17

Путин рассказал об изменении ведения боевых действий из-за БПЛА

фото ЗакС политика Путин рассказал об изменении ведения боевых действий из-за БПЛА

Президент России Владимир Путин заявил, что принципы боевых действий изменились из-за использования беспилотников, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Такое заявление глава государства сделал на встрече в парке "Руднево" со студентами колледжей, которые занимаются проектированием беспилотников. 

По словам Путина, БПЛА постепенно меняют принципы ведения конфликтов. Он добавил, что российские дроны могут развивать скорость до 700 км/ч. С их помощью российской армии удается достигать те задачи, которые раньше были под силу только авиации.

"Совершенно другая жизнь в авиации. Это очень перспективно", – сказал президент.

Фото: сайт Кремля


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