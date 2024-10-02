Главного бухгалтера петербургской больницы №20 отправили в СИЗО

В Петербурге суд отправил главного бухгалтера городской больницы №20 Ольгу Яковлеву в СИЗО на два месяца, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поддержала прокуратура. Она подозревается по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре лица из числа руководства городской больницы № 20, а также главный бухгалтер учреждения Яковлева, вступили в сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств, под предлогом выплаты заработной платы работникам, которые в реальности не работали.

С января 2021 года по июнь 2024 года на лицевые счета фиктивно трудоустроенных лиц была отправлена зарплата в общем размере не менее 344 млн рублей.

Суд решил отправить Ольгу Яковлеву в СИЗО до 30 ноября 2024 года.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга