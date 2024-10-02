В Петербурге следователи проверяют школу, где на ученика упал баскетбольный щит

Петербургские следователи и прокуратура Красногвардейского района Петербурга проверяют информацию об инциденте в школе на проспекте Буденного, где на школьника упал баскетбольный щит, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
Как рассказали в городском СК, о случившемся узнали в среду, 2 октября, из СМИ. В спортивном зале провели осмотр.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. После проверок по факту случившегося могут возбудить уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).