В Петербурге следователи проверяют школу, где на ученика упал баскетбольный щит

Петербургские следователи и прокуратура Красногвардейского района Петербурга проверяют информацию об инциденте в школе на проспекте Буденного, где на школьника упал баскетбольный щит, об этом 2 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как рассказали в городском СК, о случившемся узнали в среду, 2 октября, из СМИ. В спортивном зале провели осмотр.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. После проверок по факту случившегося могут возбудить уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру