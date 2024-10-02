Комстрой Петербурга хочет отремонтировать лагеря в Ленобласти

Петербургское правительство собирается потратить больше 20 млрд рублей на восстановление 18 детских оздоровительных лагерей в Ленинградской области, об этом 2 октября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по строительству Петербурга.

Как отметили в ведомстве, здания находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется снос и новое строительство. В комстрое хотят произвести проектно-изыскательские работы в 2025 году.

На данный момент ремонтные работы хотят провести в детских лагерях Зеленогорска, Вырицы, деревень Мерёво, Большие Крупели, Даймище и посёлка Малышево. После планируется восстановить лагеря в Репино, Всеволожске, Сиверском, Громово и Васкелово.

Фото: ЗАКС.Ру