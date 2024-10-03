В Петербурге будет держаться облачная погода

В Петербурге сохраняется типичная октябрьская погода под влиянием уходящего на восток циклона, сообщил 3 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем канале.

Ожидается облачность, местами возможны небольшие дожди, температура будет нм 1–2 градуса ниже нормы.

Температура воздуха составит +9…+11 градусов, в Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 763 мм рт. ст., что выше среднего.

В пятницу тоже возможны небольшие дожди с температурой около +9…+11 градусов.

фото ЗАКС.Ру