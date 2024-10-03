ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:59

На "Пушкинскую карту" планируют выделять с каждым годом все больше средств

фото ЗакС политика На "Пушкинскую карту" планируют выделять с каждым годом все больше средств

В 2025 году на программу "Пушкинская карта", которая позволяет подросткам бесплатно посещать музеи, театры, выставки и кино, планируется выделить 12 миллиардов рублей, в 2026-м – 22,7 миллиарда, а в 2027-м – 26,8 миллиарда, сообщила глава Министерства культуры Ольга Любимова на заседании профильного комитета Госдумы 3 октября. 

Эти средства будут направлены на расширение программы. Министерство культуры рассматривает возможность включения в проект детей младше 14 лет, передает "Парламентская газета".

Кроме того, выделенный бюджет предусматривает финансирование ремонта филармоний, общежитий Росгорцирка, сохранение объектов культурного наследия и реализацию программы "Земский работник культуры".

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама