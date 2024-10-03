В Петербурге пройдет "Неделя чистоты" с 7 по 13 октября

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) проведет "Неделю чистоты" в рамках месячника по благоустройству, об этом 3 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

"Неделя чистоты" пройдет с 7 по 13 октября. Мероприятие будет направлено на формирование чувства ответственности за содержание территорий и подготовку к зиме.

В этот период сотрудники ГАТИ усилят контроль за содержанием фасадов нежилых зданий и объектов. В ведомстве напомнили, что владельцы таких объектов должны сразу же принимать меры в случае возникновения граффити, объевлений и прочего на фасадах.

В Петербурге "Неделю чистоты" проводят восьмой раз. С каждым годом специалисты фиксируют снижение нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру