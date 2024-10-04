С 4 октября российские музыкальные сервисы будут помечать иноагентов

Российские музыкальные стриминговые сервисы с 4 октября будут маркировать иноагентов, об этом сообщил заместитель председателя Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Речь идет о сервисах Яндекс.Музыка, VK Музыка, Звук и МТС Музыка.

Как объяснил нововведение Горелкин, слушатель, увидев маркировку, подумает перед прослушиванием, хочет ли он спонсировать этого артиста. Чем больше людей его слушают, тем больше денег он получит.

Также Горелкин отметил, что техническая реализация идеи долго была на стадии обсуждения. Теперь за маркировкой в сервисах будут следить, а в случае ее отсутствия будут приняты меры.

Фото: unsplash.com