Петербургские поликлиники получили больше тысячи единиц оборудования в 2024 году

В 2024 году петербургские поликлиники получили больше тысячи медицинского оборудования в рамках программы модернизации, об этом 7 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности учреждения получили 1021 единицу оборудования. В Смольном уточнили, что это на почти 200 единиц больше, чем в 2023 году. До конца 2024 года планируется ввести еще 23 единицы.

"Каждый год город успешно выполняет программу модернизацию первичного звена здравоохранения, начатую по инициативе Президента. В её рамках модернизировано уже более 150 поликлиник, закуплено несколько тысяч единиц различного медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного и дорогостоящего – такого, как эндоскопы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, КТ и МРТ", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также ремонтные работы были проведены на 37 объектах здравоохранения. Еще 24 объекта ждут своей очереди.

Фото: ЗАКС.Ру