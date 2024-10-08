Петербуржцы сдали более 54 тонн опасных отходов в сентябре

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько опасных отходов сдали жители города за сентябрь 2024 года, об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

От петербуржцев было принято более 54 тонн опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

Также в комитете напомнили, что именно в сентябре во Фрунзенском и Невском районах открылись два эколого-просветительских центра.

Сейчас в общей сложности в городе работают 23 стационарных экопункта и два экоцентра. Также в Петербурге установлены 530 экотерминалов, куда можно сдать батарейки и аккумуляторы.

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