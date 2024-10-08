Петербуржцы пожаловались на неприятные звуки из Юнтоловского заказника

На севере Петербурга в Юнтоловском заказнике произошла утечка газа, об этом 8 октября пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу "ПетербургГаз".

По территории заказника как раз проходит газовая магистраль. По словам петербуржцев, они слышали неприятный громкий звук, а специальная техника работает в районе газовой магистрали не первый день.

В "ПетербургГазе" заявили, что о ситуации в курсе. Неполадки произошли на газопроводе на улице Оптиков, их заметили еще 3 октября во время обхода газопроводов.

Специалисты компании взяли пробы и выяснили, что концентрация метана повышена, а значит произошла утечка. Сейчас проводится снижение давления, из-за которого горожане могут слышать гул.

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