ГАИ Петербурга выявила 1,5 тысячи нарушений на каршеринге с 23 по 29 сентября

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции (ГАИ) провели профилактическое мероприятие по выявлению нарушителей на каршеринге, об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо выявления нарушений, полицейские напоминали о соблюдении ПДД. В общей сложности по итогу рейда было составлено около 1,5 тысяч административных материалов. Рейд проводился с 23 по 29 сентября.

Большинство нарушений, по словам сотрудников ГАИ, по статьям о нарушении требований к перевозке детей (ч.3 ст.12.23 КоАП РФ) и о непредставлении преимущества в движении пешеходам или другим участникам движения (ст.12.18 КоАП РФ).

Отмечается, что больше всего нарушителей выявили в Кировском районе Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру