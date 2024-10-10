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Новости 13:05

Петербуржца оштрафовали за оправдание терроризма из-за поста про Белгород

фото ЗакС политика Петербуржца оштрафовали за оправдание терроризма из-за поста про Белгород

Первый Западный окружной военный суд оштрафовал Владислава Сабурова на 300 тысяч рублей за комментарий об обстреле Белгорода 15 февраля 2024 года. Об этом в четверг, 10 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.  

Суд установил, что 15 февраля Сабуров находился в своей квартире в Петербурге и "с целью публичного оправдания терроризма" разместил в мессенджере Telegram комментарий об обстреле Белгорода силами ВСУ, произошедшем в тот же день. 

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), которая предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. 

Сабуров признал свою вину и сообщил суду, что его комментарий был вызван эмоциональным состоянием, связанным с работой. В итоге военный суд назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и запретил фигуранту на два года администрировать сайты и каналы в интернете.

фото: ЗАКС.Ру


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