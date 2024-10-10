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Новости 13:36

В Петербурге отреставрируют усадьбу Жерновка и передадут ее музыкальной школе

фото ЗакС политика В Петербурге отреставрируют усадьбу Жерновка и передадут ее музыкальной школе

В Санкт-Петербурге на Ириновском проспекте, 9, планируется реставрация усадьбы Жерновка, также известной как дача Безобразовых. Об этом 10 октября сообщил в своем Telegram-канале глава Красногвардейского района Андрей Хорт. 

Сейчас ведутся работы по передаче усадьбы из федеральной собственности в городскую, после чего здание будет передано под управление музыкальной школы. 

Хорт отметил, что после капитального ремонта усадьба станет новым домом для детской музыкальной школы № 41. В здании оборудуют учебные классы и концертные залы, а прилегающий парк планируют сделать доступным общественным пространством. 

В конце сентября 2024 года Комитет по охране памятников выдал задание на проведение работ по сохранению этого объекта культурного наследия.

фото из Telegram-канала Андрея Хорта


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