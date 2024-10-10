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Новости 14:51

Центр цифрового образования детей открыли во Фрунзенском районе

фото ЗакС политика Центр цифрового образования детей открыли во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе открылся центр цифрового образования детей "ИнфинITи" на базе Санкт-Петербургского колледжа информационных технологий, сообщила 10 октября пресс-служба Смольного

В нем будут бесплатно обучать детей современным IT-навыкам: искусственному интеллекту, большим данным, облачным технологиям, программированию, сетевому администрированию, информационной безопасности и робототехнике. Центр оснащен современной техникой и предлагает курсы по 3D-моделированию, созданию игр, веб-разработке и сборке компьютеров. 

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что такие центры способствуют технологическому лидерству России и профориентации молодежи. За последние пять лет в Санкт-Петербурге открыто 27 центров "ИнфинITи", 6 IT-кубов и 7 технопарков "Кванториум".

фото с сайта Смольного


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