Центр цифрового образования детей открыли во Фрунзенском районе

Во Фрунзенском районе открылся центр цифрового образования детей "ИнфинITи" на базе Санкт-Петербургского колледжа информационных технологий, сообщила 10 октября пресс-служба Смольного.

В нем будут бесплатно обучать детей современным IT-навыкам: искусственному интеллекту, большим данным, облачным технологиям, программированию, сетевому администрированию, информационной безопасности и робототехнике. Центр оснащен современной техникой и предлагает курсы по 3D-моделированию, созданию игр, веб-разработке и сборке компьютеров.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что такие центры способствуют технологическому лидерству России и профориентации молодежи. За последние пять лет в Санкт-Петербурге открыто 27 центров "ИнфинITи", 6 IT-кубов и 7 технопарков "Кванториум".

фото с сайта Смольного