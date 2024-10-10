В петербургских школах 14 классов ушли на карантин из-за ОРВИ, гриппа и COVID-19

В некоторых петербургских школах пришлось остановить учебный процесс из-за вспышки заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, об этом 10 октября пишет "КП-Петербург" со ссылкой на комитет по образованию города.

В общей сложности на данный момент в 14 классах восьми школ Петербурга была временно приостановлена учеба и объявлен карантин. Аналогичные меры были введены в четырех детских садах.

Отмечается, что к концу сентября на дистанционное обучения были переведены из-за гриппа и ОРВИ всего 11 классов в шести школах.

Напомним, что в сентябре россиян предупреждали о новом варианте коронавируса, который очень быстро распространяется.

Фото: ЗАКС.Ру