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Новости 16:19

В Петербурге задержали изготовителей контрафактной бестабачной смеси

фото ЗакС политика В Петербурге задержали изготовителей контрафактной бестабачной смеси

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни и сотрудники полиции изъяли 329 пачек бестабачной смеси, которая изготавливалась и распространялась нелегально, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе ФТС России.

Задержаны были участники организованной преступной группы. Они изготавливали контрафактные никотиновые паучи и распространяли их в нескольких районах Петербурга. В общей сложности были найдено 1300 коробок с пачками бестабачного снюса.

Также было обнаружено 22 штуки оборудования и различные компоненты для производства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи ищут возможных соучастников преступления.

Фото: пресс-служба Северо-Западной таможник


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