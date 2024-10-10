В Петербурге задержали изготовителей контрафактной бестабачной смеси

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни и сотрудники полиции изъяли 329 пачек бестабачной смеси, которая изготавливалась и распространялась нелегально, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе ФТС России.

Задержаны были участники организованной преступной группы. Они изготавливали контрафактные никотиновые паучи и распространяли их в нескольких районах Петербурга. В общей сложности были найдено 1300 коробок с пачками бестабачного снюса.

Также было обнаружено 22 штуки оборудования и различные компоненты для производства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи ищут возможных соучастников преступления.

Фото: пресс-служба Северо-Западной таможник