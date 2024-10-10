Некоторые документы прошлого века готовятся рассекретить в Петербурге

В Архивном комитете Петербурга прошло заседание региональной межведомственной экспертной комиссии по вопросу рассекречивания документов, которые хранятся в городских архивах, об этом 10 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что важно вводить в научный оборот документы, которые уже утратили свою секретность, но не потеряли свою историческую ценность.

В общей сложности на заседании рассмотрели документы из 887 дел в период с 1901 по 1993 года, в том числе и времен Великой Отечественной войны.

Акты о рассекречивании документов будут представлены на утверждение Александру Беглову. Они станут основанием для снятия грифа секретности и передачи архивных документов на открытое хранение.

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