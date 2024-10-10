Росфинмониторинг внес феминистку Залину Маршенкулову* в список экстремистов

Феминистку и журналистку Залину Маршенкулову* добавили в реестр террористов террористов и экстремистов, об этом 10 октября информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Ранее московский суд заочно арестовал Маршенкулову* по делу о публичном оправдании терроризма. В социальных сетях она писала посты о гибели военкора Владлена Татарского.

До этого девушку объявляли в розыск. Также в начале сентября ее добавили в список иностранных агентов.

*Минюст внес Залину Маршенкулову в список иноагентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: pixabay