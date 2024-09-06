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Новости 17:35

Феминистку Залину Маршенкулову* признали иноагентом

фото ЗакС политика Феминистку Залину Маршенкулову* признали иноагентом

Министерство юстиции признало 6 сентября иностранным агентом феминистку Залину Маршенкулову*, следует из данных реестра ведомства. 

Как отмечается в сообщении ведомства, девушка  выступала против проведения СВО, а также пропагандировала ЛГБТ**-отношения.

Еще в список иноагентов попали политолог Давид Канкия***, политик Аркадий Янковский****, журналист Александр Савельев*****. Утверждается, что все попавшие в реестр распространяли недостоверную информацию о работе российских властей.

Напомним, в мае суд Москвы заочно арестовал Маршенкулову* по делу о публичном оправдании терроризма.

*Минюст внес Залину Маршенкулову в список иностранных агентов

**Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ, Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

***Минюст внес Давида Канкию в список иностранных агентов

****Минюст внес Аркадия Янковского в список иностранных агентов

*****Минюст внес Александра Савельева в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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