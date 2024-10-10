Суд оштрафовал экс-главу ГУС Минобороны за взятку электросамокатом

Солнечногорский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего начальника одного из отделов Главного управления связи Минобороны РФ Сергея Слюсаря по делу о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), об этом 10 октября пишет ТАСС.

По данным следствия, Слюсарь получил взятку в виде электросамоката, квадрокоптера и телевизора. За это суд приговорил его к штрафу в размере 2,5 млн рублей.

Также виновным признали генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину в мошенничестве и даче взятки. Их наказание было таким же.

Фото: ЗАКС.Ру