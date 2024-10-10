Недалеко от Выборга произошло небольшое землетрясение

Рядом с Выборгом в Ленинградской области произошло небольшое замлетрясение, об этом 10 октября сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Магнитуда землетрясения в Выборгском районе Ленобласти составила 1,5, очаг был на глубине 10 километров. Уточняется, что эпицентром стало Гончаровского поселение.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 1 балл может зафиксировать только специальная аппаратура, а два балла могут почувствовать люди, которые находятся на верхних этажах зданий.

Фото: сайт Европейского средиземноморского сейсмологического центра