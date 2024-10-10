На Лиговском в Доходном доме Котова произошел пожар

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в здании, где находится гостиница "На Лиговском" и медицинский центр "Гайде", об этом 10 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент случился вечером в четверг, 10 октября, на Лиговском проспекте в доме №108. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 18:09. В здании вспыхнуло помещение размером 3х5 метров, огонь охватил 10 метров.

В результате происшествия пострадал мужчина. Его увезли в больницу.

Возгорание удалось ликвидировать менее чем за полчаса. Тушением занималось 15 человек личного состава МЧС и четыре единицы специальной техники.

Фото: ЗАКС.Ру