Суд дал 18 лет колонии петербуржцу за поджог здания Росгвардии и машин полиции

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор Алексею Баранову* по статьям о приготовлении к изготовлению взрывных устройств (ч.3 ст.223.1 УК РФ), участие в террористическом сообществе (ч.2 ст. 205 УК РФ), публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде и покушении на теракт (ч.2 ст.205 УК РФ, ч.1 ст.30 УК РФ, ч.3 ст.30 УК РФ), а также о госизмене (ст.275 УК РФ), об этом 11 октября пишет "Коммерсантъ-СПб".

По данным слудствия, Баранов* участвовал в "Легионе "Свобода России"** и совершил два поджога.

В январе петербуржец попытался поджечь склад Росгвардии на Заневском проспекте, однако огонь удалось быстро потушить. В феврале он поджег два полицейских автомобиля на Тихорецком проспекте. В общей сложности сумма ущерба составила 113 тысяч рублей. Баранов планировал поджечь ещё две машины на Северном проспекте.

Свою вину Баранов* признал частично и отрицает своё участие в террористической группе. Однако мужчина передавал информацию о своём преступлении участнику сообщества, но, по его словам, чтобы похвастаться.

Девушку фигуранта дела обвинили в несообщении о преступлении. По мнению следствия, она знала о планах поджога, но не сообщила правоохранителям. Её оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Суд приговорил Алексея Баранова* к 18 годам лишения свободы. Из них три года он пробудет в тюрьме, а остальные 15 лет в колонии строгого режима. Также ему нужно будет заплатить штраф в размере 550 тысяч рублей.

*Росфинмониторинг внес Алексея Баранова в список экстремистов и террористов

**Организация Легион "Свобода России" признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру