Суд Петербурга отказал в УДО сменившему пол заключённому*

Колпинский районный суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении заключённому по имени Иннокентий, который по экспертизе является женщиной*, об этом 11 октября в своем Telegram-канале рассказала глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Еще в 2021 году суд в Петербурге признал Иннокентия виновным по статье о сбыте наркотиков в крупном размере (п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ). Тогда он получил 4,5 лет колонии общего режима.

Как отметила Лебедева, эксперты установили, что Иннокентий анатомически имеет строение как у женщины, но по паспорту он все-таки мужчина.

После приговора молодой человек отбывал наказание в хозяйственном отряде СИЗО. За труд и учёбу получил девять поощрений, в сентябре 2022 года его перевели в колонию-поселение. Там его устроили на производство картонажной продукции. За это время он получил три поощрения и 11 грамот за активное участие в культурной жизни колонии.

В 2023 году его наказание поменяли на принудительные работы. Тут он также отличился – устроился разнорабочим, повысил свою квадификацию и получил поощрение.

В июне этого года считается, что он пробыл 75% своего срока, а значит может быть применено УДО. Сам Иннокентий рассказал, что поддерживает связь с близкими, а также планирует пойти учиться и жить со своей девушкой на съемной квартире.

Однако суд все равно посчитал, что у молодого человека не хватает поощрений в качестве рабочего-станочника, где он работает сейчас, поэтому пока ему отказано в удовлетворении УДО.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России, его деятельность запрещена

Фото: ЗАКС.Ру