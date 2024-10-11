ФАС проверит цены на рыбу после критики Матвиенко

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ценообразование на рыбную продукцию. У поставщиков и рыбодобывающих компаний уже запрошены данные о вылове, обработке, упаковке, транспортировке и хранении продукции, сообщила пресс-служба ФАС 11 октября.

Проверка охватит такие виды рыб, как минтай, треска, пикша, сельдь и горбуша. ФАС также получила информацию от торговых сетей о динамике закупочных и розничных цен.

В 2024 году цены на треску выросли на 15%. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила недовольство ситуацией, отметив, что доля рыбы в рационе россиян составляет всего 2% из-за её высокой стоимости.

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