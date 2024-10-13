В Петербурге вечером ожидаются дожди

Воскресное утро в Петербурге началось с холодной, но солнечной и сухой погоды. Однако, в течение дня на погоду начнёт влиять циклон, приближающийся с запада. Небо постепенно покроется густыми облаками, а к вечеру пройдут дожди, сообщил 13 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит +8…+10 градусов, по области — от +6 до +11 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет снижаться и достигнет 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник также ожидаются дожди, температура останется в пределах +8…+10 градусов.

фото: ЗАКС.Ру