Исторический яхт-клуб отреставрируют в Петербурге

В Петербурге планируют реставрацию исторического Петровского яхт-клуба, который является частью объекта культурного наследия "Дача Алсуфьевых "Альгамбра". Заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) было опубликовано на сайте КГИОП на этой неделе, обратила на нее внимание 13 октября "Фонтанка".

Работы затронут ремонт кирпичных стен, замену аварийных конструкций, установку лифта, восстановление фасадов и декора башни.

С 2018 года здание принадлежит предпринимателю Игорю Комолову, совладельцу "Евроавто". Он планирует начать реконструкцию в следующем году, но пока не решил, как будет использовать объект. По его словам, проект некоммерческий и сделан "для души".

"Альгамбра" была построена в 1852 году, а в начале 1900-х её приобрел Петровский яхт-клуб, который капитально перестроил здание. В советское время здесь располагались различные учреждения, а в 2014 году участок купила компания "Маркус", связанная с "ЕвроАвто".

фото: ЗАКС.Ру