В Екатерининской церкви на Васильевском острове погиб рабочий

В церкви Святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове в Петербурге погиб рабочий, об этом 14 октября пишет "Фонтанка.ру".

Сейчас петербургские следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. Инцидент произошел утром в воскресенье, 14 октября, тогда экстренные службы прибыли в церковь на Кадетской линии.

Сообщивший в службы рассказал, что на полу в здании храма, где сейчас идет ремонт, лежит мужчина в крови. Приехавшие медики констатировали смерть.

Полиция установила личность погибшего, им оказался 38-летний житель Васильевского острова. По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии и сорвался с высоты третьего этажа.

Фото: ЗАКС.Ру