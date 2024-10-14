Винатье* получил три года колонии за нарушение закона об иноагентах

Гражданина Франции Лорана Винатье*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах, и сборе данных, приговорили к трем годам заключения. Такое решение 14 октября вынес Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщает "Парламентская газета".

Суд признал Винатье* виновным по статье 330.1 Уголовного кодекса РФ, касающейся уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о иностранных агентах. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Винатье* был задержан в Москве 6 июня. Следственный комитет сообщил, что он целенаправленно собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могли быть использованы против безопасности России. Иностранец неоднократно посещал Россию и встречался с местными жителями. В отношении него было возбуждено уголовное дело по указанной статье.

Минюст России включил Винатье в реестр иностранных агентов 21 июня.

*Минюст внес Лорана Винатье в список иноагентов

фото: суды общей юрисдикции Москвы