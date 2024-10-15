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Новости 14:46

Алексей Москалев, осужденный за дискредитацию армии, вышел из колонии

фото ЗакС политика Алексей Москалев, осужденный за дискредитацию армии, вышел из колонии

Отец девочки из Ефремова, нарисовавшей пацифистский рисунок, Алексей Москалев был освобожден из исправительной колонии № 6 в Новомосковске, где отбывал наказание по делу о дискредитации российской армии. Об этом 15 октября сообщил его адвокат Владимир Билиенко в интервью "Фонтанке". 

Адвокат рассказал, что Москалева встретила его дочь Маша, и они отправились домой. По словам Билиенко, Москалев не строит больших планов на будущее и сейчас сосредоточен на восстановлении после всех трудностей.

Москалев провел в колонии год и десять месяцев. Его задержали в Белоруссии 29 марта 2023 года и поместили в изолятор временного содержания. За день до этого суд Тульской области приговорил его к двум годам лишения свободы за повторную дискредитацию российской армии (ст. 280.3 УК). Приговор был вынесен заочно, так как Москалев сбежал из-под домашнего ареста

Изначально внимание к его соцсетям привлек пацифистский рисунок его дочери, нарисованный на школьном уроке. В конце 2022 года у семьи прошли обыски, после которых возбудили дело о повторной дискредитации. Москалев с дочерью переехали в Ефремов, но их местонахождение было обнаружено. Отец был задержан, а дочь отправили в приют, после чего передали матери.

фото: ЗАКС.Ру


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