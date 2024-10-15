Алексей Москалев, осужденный за дискредитацию армии, вышел из колонии

Отец девочки из Ефремова, нарисовавшей пацифистский рисунок, Алексей Москалев был освобожден из исправительной колонии № 6 в Новомосковске, где отбывал наказание по делу о дискредитации российской армии. Об этом 15 октября сообщил его адвокат Владимир Билиенко в интервью "Фонтанке".

Адвокат рассказал, что Москалева встретила его дочь Маша, и они отправились домой. По словам Билиенко, Москалев не строит больших планов на будущее и сейчас сосредоточен на восстановлении после всех трудностей.

Москалев провел в колонии год и десять месяцев. Его задержали в Белоруссии 29 марта 2023 года и поместили в изолятор временного содержания. За день до этого суд Тульской области приговорил его к двум годам лишения свободы за повторную дискредитацию российской армии (ст. 280.3 УК). Приговор был вынесен заочно, так как Москалев сбежал из-под домашнего ареста.

Изначально внимание к его соцсетям привлек пацифистский рисунок его дочери, нарисованный на школьном уроке. В конце 2022 года у семьи прошли обыски, после которых возбудили дело о повторной дискредитации. Москалев с дочерью переехали в Ефремов, но их местонахождение было обнаружено. Отец был задержан, а дочь отправили в приют, после чего передали матери.

фото: ЗАКС.Ру