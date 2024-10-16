Депутаты хотят разрешить Смольному выделять деньги на развитие ИИ

На заседании Законодательного собрания 16 октября депутаты в первом чтении поддержали проект закона о включении научных исследований в сфере искусственного интеллекта в перечень отраслей, которые могут получать поддержку правительства города, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Так, за счет выделения бюджетных ассигнований из городской казны предлагается поддержать научные исследования, экспериментальные разработки и содействие научно-техническому прогрессу, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Инициатива подготовлена депутатами от "Единой России" Всеволодом Беликовым, Павлом Крупником и Денисом Четырбоком на фоне президентского указа о стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов считает, что никаких правовых последствий данных законопроект не принесет. Беликов, который выступал с докладом по инициативе, назвал это субъективным мнением.

Сейчас ИИ активно используется в некоторых городских отраслях. Например, с его помощью дорожные службы отслеживают появление ям на внутридворовых территориях. В ГАТИ, например, летом рассказывали о том, что искусственный интеллект помог сэкономить чиновникам порядка четверти миллиарда за последний год на мониторинге элементов благоустройства. Впрочем, некоторые задачи, вероятно, ИИ решить не сможет. В частности, по мнению спикера парламента Александра Бельского, искусственный интеллект не сможет заменить губернатора.

Константин Леньков / фото ЗАКС.Ру